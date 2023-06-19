Елизавета Худайбердиева удалила из соцсетей пикантные снимки из отпуска

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, удалила из соцсетей откровенные снимки в купальниках из отпуска на Мальдивах. На странице фигуристки остались только два весьма скромных фото.
Фото: Личный архив Елизаветы Худайбердиевой
Фото: Личный архив Елизаветы Худайбердиевой
Ранее 20-летняя Худайбердиева поразила подписчиков несколькими пикантными снимками в бикини, но, вернувшись из отпуска, решила их удалить.
Фото: Личный архив Елизаветы Худайбердиевой
Фото: Личный архив Елизаветы Худайбердиевой
Худайбердиева уже второй год замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым.
Худайбердиева и Базин — чемпионы России — 2023, бронзовые призёры чемпионата страны 2022 года. В дуэте с Никитой Назаровым Елизавета была серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров (2019) и бронзовым призёром юниорского финала Гран-при (2019).
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