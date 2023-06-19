Фигуристы Косторная и Куница выучили все тройные элементы парного катания

Тренер Сергей Росляков рассказал об успехах своих подопечных Алёны Косторной и Георгия Куницы.
Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Косторная в 2023 году, восстановившись после операции на бедре, перешла в парное катание. В феврале Косторная и Куница приступили к тренировкам в группе Рослякова. Фигуристы планируют выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре.
«У Алены и Георгия с запалом всё хорошо, они хотят кататься и делать это на высоком уровне. Они уже разучили тройную подкрутку и все остальные тройные элементы, но их осталось собрать в кучку.
Сегодня на сборах у нас проходили прокаты, ребята уже целиком катали короткую программу. Не без ошибок, но нормально. Короткую программу мы оставили ту же, под композицию «Crazy in love». Над произвольной программой работаем», — приводит слова Рослякова «РИА Новости Спорт».
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