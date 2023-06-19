Российский фигурист Денис Ходыкин представил свою новую партнёршу. Ей стала 18-летняя Таисия Собинина, которая в минувшем сезоне выступала с Ильёй Мироновым и представляла академию «Ангелы Плюшенко». Пара Собинина/Ходыкин тренируется в группе Сергея Рослякова.
Фото: Личный архив Дениса Ходыкина
«Всем привет. Это я, мой тренер и моя новая партнёрша. Добро пожаловать в нашу дружную команду, Таисия Собинина. Сегодня у нас состоялся маленький дебют нашей пары в рамках летнего сбора. Мы уже проделали немалый путь, но впереди нас ожидает ещё больше увлекательной и сложной работы. В таком составе будем радовать вас в этом сезоне», — написал Ходыкин в соцсетях.
Ранее Ходыкин выступал с Дарьей Павлюченко, но после сезона-2022/2023, который фигуристы пропустили из-за травмы партнёрши, они прекратили сотрудничество, и Денис находился в поисках новой партнёрши.
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