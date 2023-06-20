Психическое состояние Костомарова оценивают как нестабильное

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров находится на реабилитации и проходит подготовку к протезированию, которое состоится через несколько недель. Также с фигуристом работают психологи — его психическое состояние, по информации из источника, оценивается как нестабильное.

«Роман находится на реабилитации, на данный момент ему подгоняют протезы. На свежие раны их нельзя ставить, потому что раны должны зажить — это как минимум полгода. Сейчас под Костомарова подбирают модель.

В отдельной палате с ним работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, бывают нервные срывы. Психологически он ещё не может социализироваться в обществе», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, Sport24.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).