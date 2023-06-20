Навка рассказала о состоянии своего бывшего партнёра Костомарова

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, рассказала о состоянии своего партнёра, который 10 января был госпитализирован с тяжёлой пневмонией и до сих пор находится в больнице.
Из-за осложнений после пневмонии Костомаров был вынужден перенести ряд ампутаций на руках и ногах и теперь проходит реабилитацию и готовится к протезированию, которое начнётся через две-три недели.
«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная. Пусть всё идёт как идёт», — приводит слова Навки ТАСС.
Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).
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