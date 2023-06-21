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Фигурист рассказал, как проходят ледовые шоу на круизном лайнере

Фигурист рассказал, как проходят ледовые шоу на круизном лайнере
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Фигурист Семён Рогожников, выступающий на круизном лайнере, рассказал о номерах, которые фигуристы исполняют в ледовом шоу.

«Это не сказка, это 45-минутное развлекательное шоу, где артисты катают сольные и массовые номера. Но в каждом шоу есть задумка, каждый исполняет свою роль. В основном это активные танцы под музыку, которую знают все. Например, у нас с моей партнёршей на одном из кораблей был сольный номер под песню Yesterday группы The Beatles», — сказал Рогожников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Фигурист также рассказал, что подготовка у ледовому шоу на лайнере длится две-три недели. В это время спортсмены интенсивно репетируют номера, которые для них готовят американские постановщики.

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