Фигурист рассказал, как исполняет элементы во время качки на корабле

Фигурист Семён Рогожников, выступающий на круизном лайнере, рассказал об исполнении элементов во время качки на корабле.
«Качки в основном нет. Когда бывает шторм и всё же качает, капитан корабля включает стабилизаторы и снижает скорость корабля на время шоу — тогда перестаёт качать. Но бывает, что и это не помогает. Было несколько моментов, когда я поднимал свою партнёршу в поддержку и в это время была волна. Меня уносило в борт, как с горки. Но всё обошлось. Тяжело катать, когда качает. Однако это бывает очень редко.
Рискуем. Рискуем своим здоровьем. Но за это мы и получаем деньги, за этот труд. Чтоб вы понимали, 45 минут отработанного шоу можно сравнить с 10-километровым кроссом. Ты весь мокрый, потный, твоё тело трясётся от нагрузки. Однако мы привыкли, это наш труд», — сказал Рогожников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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