Евгений Плющенко анонсировал ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил о проведении собственных шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине (Китай) в августе 2023 года.

«С праздником Драконьих лодок, китайские друзья!

Скоро можем встретиться в Китае!

С 4 по 6 августа в Пекине мы представим наше ледовое шоу «Лебединое озеро» с балетом, а потом с 11 по 13 августа пройдёт «Щелкунчик» с балетом.

Ждём всех наших болельщиков на шоу в Пекине!» – сообщил Плющенко на своей странице в соцсетях.

Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, являются совладельцами академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Вместе они организуют гастрольные туры ледовых шоу и воспитывают двух сыновей – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения