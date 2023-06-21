Евгений Плющенко анонсировал ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил о проведении собственных шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине (Китай) в августе 2023 года.
«С праздником Драконьих лодок, китайские друзья!
Скоро можем встретиться в Китае!
С 4 по 6 августа в Пекине мы представим наше ледовое шоу «Лебединое озеро» с балетом, а потом с 11 по 13 августа пройдёт «Щелкунчик» с балетом.
Ждём всех наших болельщиков на шоу в Пекине!» – сообщил Плющенко на своей странице в соцсетях.
Евгений Плющенко и его супруга, известный продюсер Яна Рудковская, являются совладельцами академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Вместе они организуют гастрольные туры ледовых шоу и воспитывают двух сыновей – десятилетнего Александра и двухлетнего Арсения
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