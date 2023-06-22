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Документальный фильм о Евгении Медведевой покажут в парке Горького в начале июля

Документальный фильм о Евгении Медведевой покажут в парке Горького в начале июля
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Документальный фильм о двукратной чемпионке мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летней российской фигуристке Евгении Медведевой будет показан зрителям в начале июля, сообщает «Вокруг ТВ».

Премьерный показ картины под названием «Медведева против Медведевой» состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве в рамках первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc, который пройдёт с 3 по 9 июля. Точная дата показала документального фильма будет сообщена позднее.

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.

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