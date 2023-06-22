Татьяна Тарасова потеряла сознание у себя дома

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова потеряла сознание — легендарной фигуристке вновь вызвали скорую помощь, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, 76-летней Тарасовой стало плохо у себя дома. Сначала у неё болела голова из-за мигрени, а потом онемели руки. После она потеряла сознание.

Ранее Тарасовой вызывали скорую из-за повышенного давления. Также у неё хронические болезни сердца — артериальная гипертензия и мерцательная аритмия. В последние недели Татьяна Анатольевна чувствует себя неважно почти каждый день — примерно с 8 июня ей вызывали медиков около шести раз, сообщает источник.

Татьяна Тарасова — один из самых титулованных советских и российских тренеров по фигурному катанию. В общей сложности её ученики выиграли свыше 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.