Ассистент Тарасовой опровергла сообщения о её плохом самочувствии

Ассистент Татьяны Тарасовой Аделина опровергла сообщения о вызове скорой помощи заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию. Ранее такие данные распространил телеграм-канал Mash.

«Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас всё отлично», — приводит слова ассистента Татьяны Тарасовой «360».

Сегодня, 22 июня, телеграм-канал Mash сообщил, что 76-летняя Тарасова потеряла сознание у себя дома и вызывала скорую в очередной раз в этом месяце. Позднее эту информацию также успел опровергнуть Илья Авербух.

Татьяна Тарасова — один из самых титулованных советских и российских тренеров по фигурному катанию. В общей сложности её ученики выиграли свыше 40 золотых медалей на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.