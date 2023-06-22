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Стало известно, в каком психологическом состоянии сейчас находится Роман Костомаров

Стало известно, в каком психологическом состоянии сейчас находится Роман Костомаров
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров не испытывает серьёзных психологических проблем, как сообщали некоторые источники ранее.

«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Всё это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, всё в норме», — приводит слова своего источника, близкого к ситуации, ТАСС.

Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившемся. Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.

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