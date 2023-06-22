Стало известно, в каком психологическом состоянии сейчас находится Роман Костомаров

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров не испытывает серьёзных психологических проблем, как сообщали некоторые источники ранее.
«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Всё это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, всё в норме», — приводит слова своего источника, близкого к ситуации, ТАСС.
Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившемся. Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.
- 22 июня 2023
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
15:33
-
14:27
-
13:54
-
12:44
-
11:52
- 21 июня 2023
-
21:32
-
21:19
-
17:41
-
14:45
-
12:47
-
12:32
-
12:28
-
11:32
- 20 июня 2023
-
21:38
-
21:17
-
13:36
-
13:34
-
12:24
-
11:46
- 19 июня 2023
-
23:15
-
22:15
-
20:29
-
19:01
-
14:24
-
13:06
-
09:39
- 18 июня 2023
-
23:40
-
23:39
-
16:12
-
13:42
-
11:26
-
10:10