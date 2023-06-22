Варвара Кисель появилась в списке дисквалифицированных за допинг
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22 июня 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал антидопинговую программу, в которой в списке спортсменов, дисквалифицированных за допинг, появилась белорусская фигуристка Варвара Кисель.
Дисквалификация началась 20 января 2023 года и окончится в январе 2025 года.
В период действия наказания спортсмены не могут участвовать ни в каком статусе и ни в какой деятельности под эгидой ISU.
Напомним, на данный момент фигуристка из Беларуси Варвара Кисель числится в группе «Ангелов Плющенко», 16-летняя спортсменка раньше выступала за Россию, но с сезона-2020/2021 представляет Беларусь. В сезоне-2022/2023 Варвара завоевала серебряную награду в национальном чемпионате Республики Беларусь.
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