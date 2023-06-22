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Пётр Гуменник лидирует в рейтинге «Самый умный фигурист», Алина Загитова — последняя

Пётр Гуменник лидирует в рейтинге «Самый умный фигурист», Алина Загитова — последняя
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В четверг, 22 июня, «Чемпионат» запустил голосование, чтобы выявить самого умного фигуриста на основе результатов ЕГЭ, поступления в вузы и не только.

На первое место претендуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Александра Бойкова, Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю.

Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему кто-то из фигуристов должен быть в топе, а кому там не место!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

На данный момент в голосовании лидирует победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник, а последней идёт олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.

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