Александра Трусова выпустила собственный музыкальный трек в честь дня рождения

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова представила дебютную музыкальную композицию под названием «Два крыла». Прослушать её можно здесь.

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики! Это подарок номер 1», — написала Трусова в своих социальных сетях.

Ранее Трусова обещала, что в честь дня рождения, 23 июня, сделает сюрприз для своей аудитории.

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.