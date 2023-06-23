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Навка — о Валиевой: я рада, что эта хрупкая девочка не сломалась, а стала сильнее

Навка — о Валиевой: я рада, что эта хрупкая девочка не сломалась, а стала сильнее
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с допинговым делом Камилы Валиевой, отметив необычайную силу духа спортсменки.

«Кем и зачем это было сделано, пусть разбираются спортивные функционеры — и российские, и международные. А вот то, что происходило с 15-летней Камилой, — это самая настоящая травля, и это, конечно, чудовищно и совершенно несправедливо. Но я рада, что эта хрупкая девочка не сломалась, не согнулась, а выстояла и стала сильнее, выйдя из всей этой ситуации победителем.

Немногие взрослые спортсмены могли бы пройти через такие тернии. Это колоссальное испытание, которое мало кому под силу. Думаю, что психологически «быть готовым» к такой травле, которая случилась на Олимпиаде в Пекине, просто невозможно, независимо от возраста. Камила обладает невероятным талантом и силой характера. Она прошла через выпавшие на её долю испытания и двигается дальше. Верю в неё и считаю, что её ждёт огромное будущее», — приводит слова Навки газета «Аргументы и факты».

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