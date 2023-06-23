Навка — о Нью-Йорке: много бродяг и нищих, агрессивные настроения, фальшивые улыбки

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Татьяна Навка рассказала, как изменилось её впечатление от США, и объяснила, почему считает Москву лучшим городом в мире.

«Мне не хотелось бы выступать с анализом и оценками изменений в США. Сложно судить о переменах в чужой стране через океан. Более того, когда мы там жили, мы всё равно вели довольно закрытый образ жизни спортсменов — ежедневные тренировки, а свободное время — дома с семьёй и друзьями. С бытовой точки зрения могу сказать, что, когда приехали в США в 1992 году, мы, конечно, были потрясены чистотой и благополучием Америки, изобилием супермаркетов, дружелюбием и доброжелательностью американцев. На контрасте с пустыми прилавками и хмурыми лицами в распавшемся СССР это было невероятно. Но последний раз, когда мы с моей старшей дочерью были в Нью-Йорке лет шесть назад, мы были в шоке от того, как поменялся город и его энергетика. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, витающие в воздухе, фальшивые улыбки, грязные улицы… Тогда, вернувшись в Москву, мы обе отметили очевидный контраст между городами — насколько чисто и красиво в российской столице.

Вообще, я бесконечно люблю Москву. По моему мнению, это один из самых потрясающих городов в мире. Восхищаюсь его красотой, с упоением наслаждаюсь летними прогулками, слежу за изменениями, горжусь, как он развивается! Кстати, приезжая на гастроли последние три года в Сочи, я тоже радуюсь тому, как меняется город, как он растёт и развивается, сколько людей со всей России приезжают сюда, в курортную столицу нашей страны. И это не может не радовать», — цитирует спортсменку газета «Аргументы и факты».