Глава USADA Тайгарт высказался о назначении даты слушаний по делу Валиевой

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о награждении олимпийскими медалями Игр-2022 в Пекине, которого американские фигуристы ждут уже 500 дней.

Награждение было отменено из-за известия о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном за полтора месяца до Игр. МОК заявил, что награждение состоится после окончания расследования. Слушания назначены на конец сентября.

«На данном этапе вряд ли возможно спасти то, что получили бы спортсмены, если бы стояли на пьедестале почёта на глазах у всего мира», – приводит слова Тайгарта AP News.

Вторит ему и глава Федерации фигурного катания США Трейси Марек, которая заняла свой пост только в январе.

«По-моему, обычные американцы, которые помнят о командной медали Олимпиады в Пекине, будут шокированы, узнав, что вместо награды фигуристы получили пустые коробки за одно из величайших достижений в спорте», – сказала Марек.