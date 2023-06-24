МОК надеется, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно скорее

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал ситуацию о деле чемпионки Европы – 2022, российской фигуристки Камилы Валиевой, так как его исход позволит распределить медали участников Олимпиады‑2022 в Китае.

«Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.

Что касается проверки, проведённой вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.

Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые ещё не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей», — приводит слова МОК «Матч ТВ».

Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпиады 2022 года.