Спортивный арбитражный суд не будет разглашать имена арбитров по допинг-делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет разглашать имена трёх арбитров по допинг-делу чемпионки Европы – 2022, российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», – приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, Спортивный арбитражный суд официально объявил даты слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).

В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпиады 2022 года.