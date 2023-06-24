Спортивный арбитражный суд не будет разглашать имена арбитров по допинг-делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет разглашать имена трёх арбитров по допинг-делу чемпионки Европы – 2022, российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Арбитражная панель была сформирована. Однако, чтобы защитить целостность разбирательства, CAS на данный момент не будет разглашать имена арбитров», – приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.
Напомним, Спортивный арбитражный суд официально объявил даты слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).
В декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира Олимпиады 2022 года.
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