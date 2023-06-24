Илья Авербух высказался о политической ситуации в России

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух высказался о политической ситуации в стране.
«Сергей Бодров сказал важные и истинные слова, которые как никогда актуальны в наше непростое время.
Сегодня всем необходимо объединиться и не допускать дестабилизации внутри нашей Родины.
История уже знает примеры, когда внутренние конфликты приводили к плачевным ситуациям в стране. Мы должны сделать всё, чтобы не допустить повторения. Вместе мы сможем многое преодолеть!
От каждого из нас зависит настоящее и будущее — своё, семьи, родного города и России. Единство народа, солидарность с президентом и поддержка взятого курса помогут одержать победу.
Бог с нами! Правда за нами!» – написал Авербух на личной странице в «Телеграме».
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