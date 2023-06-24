Алина Загитова отреагировала на вокальный дебют Александры Трусовой
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова высказалась о вокальном дебюте серебряного призера Игр-2022 Александры Трусовой.
Трусова сделала болельщикам сюрприз к своему 19-летию, представив дебютную музыкальную композицию под названием «Два крыла».
«Всё возможно в этом мире, главное развиваться и не стоять на месте. Человек развивается, я только за. Почему нет? Если она так посчитала нужным, значит это правильно», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».
Ранее на ледовом шоу «Влюблённые в фигурное катание» Загитова спела в дуэте с поп-исполнительницей Zivert.
Ранее Трусова участвовала в легкоатлетическом турнире по прыжкам в длину, танцевала в стиле стрип-пластики и выпустила книгу.
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