Поздняков: справедливости в деле Валиевой ждать не приходится

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что в расследовании по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой не стоит ждать справедливости. Накануне стало известно, что слушания по делу пройдут 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года.

«Вся система спортивного правосудия за последние полтора года претерпела катастрофические изменения. Поэтому ждать справедливости, я считаю, не приходится», — приводит слова Позднякова «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпиаде 2022 года в Пекине Камила Валиева помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг‑пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещённый препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она заняла четвёртое место.

В январе ДАК РУСАДА установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой вины или халатности». Именно на это решение подали апелляции ВАДА, ISU и РУСАДА. На данный момент Валиева избежала санкций, кроме аннулирования её результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. ВАДА требует дисквалифицировать 17‑летнюю спортсменку на четыре года.