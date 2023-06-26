Тренерский штаб Тутберидзе поздравил Дарью Садкову с днём рождения

Сегодня воспитанница «Хрустального», одна из фавориток группы Этери Тутберидзе фигуристка Дарья Садкова празднует 15-летие, тренерский штаб поздравил свою воспитанницу в социальных сетях на официальной странице.

«Тебе мы, Даша, много радости желаем!

На льду успехов ярких и побед!

Пусть счастья свет в глазах твоих сияет!

Удачи, сил, здоровья на сто лет!» – написано на официальной странице в социальных сетях тренерского штаба Этери Тутберидзе.

Напомним, спортсменка из Йошкар-Олы вошла в состав знаменитой команды в 12 лет, за три года фигуристка стала настоящей фавориткой группы. В прошедшем сезоне юная Дарья Садкова завоевало серебро финала Гран-при России среди юниоров и первенства России среди юношей и девушек старшего возраста.