Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров попал в список должников ФНС, не оплатив налоги за прошлый год на сумму 112 тыс. рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).