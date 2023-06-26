Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева и Трусова примут участие в Дне московского спорта

1 июля в «Лужниках» состоится День московского спорта, в рамках которого знаменитые спортсмены и музыканты проведут фан-встречи с поклонниками и посетителями.
Гости Дня московского спорта смогут пообщаться с фигуристками Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой, фигуристом Алексеем Ягудиным, гимнастом Алексеем Немовым, футболистом Артёмом Дзюбой и певцом Сергеем Лазаревым.
В рамках празднования 100-летия московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы, звёздные участники посетят зону ток-шоу, где ответят на вопросы ведущих Дениса Стойкова и Эммы Гаджиевой, пообщаются со зрителями, а также раздадут автографы.
Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у БСА «Лужники» в зоне ток-шоу около сектора С. Вход для зрителей будет свободным, предварительная регистрация не потребуется.
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