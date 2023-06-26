«Человек с безграничными возможностями». Губерниев поддержал Костомарова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Романа Костомарова в социальных сетях. Сегодня, 26 июня, олимпийский чемпион в танцах на льду выложил видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

«Человек с безграничными возможностями!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку. По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).