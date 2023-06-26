Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах, первое видео из больницы

Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах
Комментарии

Роман Костомаров на своей странице в социальной сети опубликовал видео, где он тренируется с протезами на ногах.

По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).

Материалы по теме
Навка рассказала о состоянии своего бывшего партнёра Костомарова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023