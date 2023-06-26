Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах

Роман Костомаров на своей странице в социальной сети опубликовал видео, где он тренируется с протезами на ногах.

По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).