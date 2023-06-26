Роман Костомаров: едем дальше! Впереди самое сложное — жизнь!

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров в социальных сетях опубликовал видео, где он тренируется с протезами на ногах.

«Ох уж, непросто это всё… мягко говоря!!! Но едем дальше! Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой», – написал спортсмен под видео на личной странице в социальных сетях.

Знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования. Ранее спортивный врач Андрей Звонков рассказал о подготовке олимпийского чемпиона по фигурному катанию к протезированию. Врач подчеркнул, что эта процедура на ногах легче протезирования рук.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.