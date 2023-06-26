Татьяна Тарасова: у Костомарова настоящая любовь к жизни. Железный характер!
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова.
«Просто железный характер! Иначе никак это видео описать нельзя. У Костомарова непреодолимое стремление жить — это настоящая любовь к жизни! Достойно уважения. Желаю ему терпения и крепкого здоровья! Я уверена, что у него всё получится», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Роман Костомаров в социальных сетях опубликовал видео, где он тренируется с протезами на ногах. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях на собственной странице.
Сейчас Костомаров проходит этап протезирования.
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