Веснина — Костомарову: ты стимул и пример для всех нас

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина выразила слова поддержки Роману Костомарову, после того как олимпийский чемпион в танцах на льду впервые показал, как тренируется на протезах.

«Рома, ты крутой! Ты стимул и пример для всех нас!» — написала Веснина в комментариях к опубликованному Костомаровым видео.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку. По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).