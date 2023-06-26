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Романа Костомарова не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния

Романа Костомарова не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров в социальных сетях опубликовал видео, где он тренируется с протезами на ногах, однако фигуриста не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния, сообщает телеграм-канал «112».

Сейчас фигуристу сделали временные протезы, но специалисты уже заказали индивидуальные и современные. В Москву приезжали медики из Германии, которые консультировали олимпийского чемпиона по использованию протезов.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

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