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Ренат Лайшев: настоящий подвиг, что Костомаров приступил к тренировкам. Молодец!

Ренат Лайшев: настоящий подвиг, что Костомаров приступил к тренировкам. Молодец!
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Президент «Самбо-70», Федерации самбо Москвы и заслуженный тренер России Ренат Лайшев отреагировал на опубликованное Романом Костомаровым видео, на котором олимпийский чемпион в танцах на льду впервые показал, как тренируется на протезах.

«Я искренне рад за Костомарова! Да и не только я, но и тысячи любителей спорта и фигурного катания. Мы все за него переживали. Настоящий подвиг, что он приступил к тренировкам. Молодец! Мы его все искренне будем поддерживать. Хочу поздравить Романа от моего имени и от всех любителей спорта», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку. По информации источников из медучреждения, сейчас он проходит этап протезирования.

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