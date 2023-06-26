Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гербольдт: горжусь Костомаровым и всей его семьёй. Каждому стоит мечтать о такой семье

Гербольдт: горжусь Костомаровым и всей его семьёй. Каждому стоит мечтать о такой семье
Комментарии

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, поделилась мыслями о здоровье и настроении фигуриста Романа Костомарова.

«Приятно видеть, что Роман не сдаётся как истинный спортсмен и мужчина. Он такой, каким мы, близкие люди, его знаем. Как мне показалось, он в хорошем расположении духа и настрое. Мало сказать, что мы им гордимся. Желаю ему скорейшего выздоровления и начать жить полной жизнью. Наверное, она не будет прежней, но мы все его поддерживаем. Очень переживали и переживаем. Я горжусь им и всей его семьёй, близкими друзьями, которые поддерживали его. Каждому стоит мечтать о такой семье и друзьях. Надеюсь, что так будет и дальше. Он большой молодец», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Видео
Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023