Гербольдт: горжусь Костомаровым и всей его семьёй. Каждому стоит мечтать о такой семье

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, поделилась мыслями о здоровье и настроении фигуриста Романа Костомарова.
«Приятно видеть, что Роман не сдаётся как истинный спортсмен и мужчина. Он такой, каким мы, близкие люди, его знаем. Как мне показалось, он в хорошем расположении духа и настрое. Мало сказать, что мы им гордимся. Желаю ему скорейшего выздоровления и начать жить полной жизнью. Наверное, она не будет прежней, но мы все его поддерживаем. Очень переживали и переживаем. Я горжусь им и всей его семьёй, близкими друзьями, которые поддерживали его. Каждому стоит мечтать о такой семье и друзьях. Надеюсь, что так будет и дальше. Он большой молодец», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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