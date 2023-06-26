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«Без слов! Герой!» Сотникова обратилась к Костомарову

«Без слов! Герой!» Сотникова обратилась к Костомарову
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Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова поддержала Романа Костомарова, после того как олимпийский чемпион в танцах на льду впервые показал, как тренируется на протезах.

«Рома! Без слов! Герой!» — написала Аделина Сотникова в комментариях к опубликованному Костомаровым видео.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку. По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

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