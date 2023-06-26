Травматолог рассказал, как долго Роман Костомаров будет привыкать к протезам

Директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой рассказал, как долго олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров будет привыкать к временным протезам.

Ранее Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Также сообщалось, что пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

«Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырёх могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно», — приводит слова Тернового News.ru.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии ещё 10 января. В процессе лечения у фигуриста развился некроз конечностей, из-за чего врачи были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти. В ближайшее время, до окончания реабилитации и стабилизации его эмоционального состояния, выписывать спортсмена не планируют.