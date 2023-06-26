Елизавета Туктамышева пропускает сбор в Кисловодске по медицинским показателям

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина сообщила, что чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева пропускает первый сбор группы Алексея Мишина в Кисловодске по медицинским показателям.

«Сборы проходят в Кисловодске, начались где-то неделю назад. Туктамышевой нет, она по медицинским показателям имеет отвод. Присоединится ко всем в Турции на втором сборе, который начнётся 4 июля.

Является ли причиной травма? Нет, не травма. Рекомендован отдых», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

26-летняя Туктамышева в сезоне-2022/2023 стала бронзовым призёром двух основных соревнований — чемпионата страны и финала Гран-при России. На чемпионате мира – 2021 Елизавета завоевала серебряную медаль.