Татьяна Навка рассказала, как проходил выбор сказок для летних гастролей в Сочи

Олимпийская чемпионка в танцах на льду генеральный продюсер NAVKA SHOW Татьяна Навка рассказала, как проходил выбор сказок для шоу летнего сезона-2023.

«В этом сезоне мы выбрали для гастролей в Сочи два шоу, и этот выбор действительно неслучаен! 20 июня в Сочи Парке мы представляем невероятной красоты сказку «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». Мы уже приезжали с короткими гастролями этого шоу в Сочи. С тех пор мы получили такое количество запросов и просьб вернуться, что приняли решение привезти сказку ещё раз. Сейчас мы видим отзыв по тому, как продаются билеты. В ближайшие даты мы ждём аншлаги, и это очень приятно! Ну и, конечно, нам очень хотелось привезти в главный курортный город России нашу премьеру – новое шоу «История любви Шахерезады». Всего полгода назад на Новый год мы представили его впервые в Москве и получили восторженные отзывы зрителей. Шоу посмотрели более 200 000 человек. И вот теперь 13 июля в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи состоится премьера «История любви Шахерезады». Мы очень гордимся этим проектом! Лучшие в мире фигуристы, сложнейшие технические решения, высочайшего уровня спецэффекты», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.