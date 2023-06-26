Навка: отказаться от одной из ролей для Загитовой, Валиевой и Щербаковой было невозможно

Олимпийская чемпионка в танцах на льду генеральный продюсер NAVKA SHOW Татьяна Навка рассказала, как решался вопрос с одновременным участием Камилы Валиевой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой в обеих гастрольных сказках в Сочи.

В Сочи Навка показывает два ледовых шоу — «Спящая Красавица. Легенда двух королевств» и «История любви Шахерезады».

«Это действительно было серьёзной логистической задачей, мы всё продумали до мелочей. Дело в том, что наши фигуристки исполняют роли в обеих программах. Камила, Алина и Анна настолько любят своих героев, что отказаться от одной из ролей для них было совершенно невозможно! Ведь в ходе тренировок и репетиций каждая героиня становится частью фигуриста! И мы придумали, как совместить программы! Все секреты мы раскрывать не будем, но мы счастливы, что мы сможем радовать наших гостей двумя лучшими программами сразу!» — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.