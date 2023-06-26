Навка: как никто другой верю в то, что Костомаров выйдет ещё на лёд

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, отреагировала на новое видео в соцсетях своего бывшего партнёра.
Ранее 46-летний Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Также сообщалось, что пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.
«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдёт этот путь достойно. У него ещё много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет ещё на лёд», — приводит слова Навки Sport24.
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