Жулин — Костомарову: Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение!

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новое видео в соцсетях своего бывшего подопечного Романа Костомарова. Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золоту Олимпийских игр – 2006.
Ранее 46-летний Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Также сообщалось, что пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.
«Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение! Только вперёд! Всё получится! Настоящий мужик», — написал Жулин в соцсетях.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии ещё 10 января. В процессе лечения у фигуриста развился некроз конечностей, из-за чего врачи были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти. В ближайшее время, до окончания реабилитации и стабилизации его эмоционального состояния, выписывать спортсмена не планируют.
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