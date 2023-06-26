Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин — Костомарову: Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение!

Жулин — Костомарову: Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение!
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новое видео в соцсетях своего бывшего подопечного Романа Костомарова. Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золоту Олимпийских игр – 2006.

Ранее 46-летний Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Также сообщалось, что пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

«Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение! Только вперёд! Всё получится! Настоящий мужик», — написал Жулин в соцсетях.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии ещё 10 января. В процессе лечения у фигуриста развился некроз конечностей, из-за чего врачи были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти. В ближайшее время, до окончания реабилитации и стабилизации его эмоционального состояния, выписывать спортсмена не планируют.

Материалы по теме
Костомаров уже работает на велотренажёре! И получает много слов поддержки
Live
Костомаров уже работает на велотренажёре! И получает много слов поддержки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023