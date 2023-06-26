Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске.

«Я прилетела в Мурманск. Прилетела с одной важной миссией – сделать наш мир чуточку лучше и чуточку чище. Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества», – сказала Щербакова в ролике, размещённом в её телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Щербакова – олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года. Сезон-2022/2023 Анна пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. В сезоне-2023/2024 фигуристка вошла в резервный состав сборной России.