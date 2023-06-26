Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске

Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова приняла участие в акции по уборке мусора в Мурманске.

«Я прилетела в Мурманск. Прилетела с одной важной миссией – сделать наш мир чуточку лучше и чуточку чище. Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества», – сказала Щербакова в ролике, размещённом в её телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Щербакова – олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года. Сезон-2022/2023 Анна пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. В сезоне-2023/2024 фигуристка вошла в резервный состав сборной России.

Материалы по теме
Наши чемпионки нарасхват! Валиева, Щербакова и Загитова будут катать два шоу в один вечер
Эксклюзив
Наши чемпионки нарасхват! Валиева, Щербакова и Загитова будут катать два шоу в один вечер
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023