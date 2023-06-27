Фигуристка Анна Щербакова думает над возвращением к соревнованиям в следующем сезоне

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова, которая не выступали в постолимпийском сезоне, размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По данным собеседника агентства, ключевым в этом вопросе станет здоровье 19-летней фигуристки. На данный момент окончательного решения ещё нет, оно может быть принято в ходе подготовки к сезону на сборе группы под руководством Этери Тутберидзе.

Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе», участвовала в ледовых шоу.