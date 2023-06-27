Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бузова – Костомарову: гордость нашей страны! Настоящий мужчина

Бузова – Костомарову: гордость нашей страны! Настоящий мужчина
Комментарии

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выразила слова поддержки Роману Костомарову после того, как олимпийский чемпион в танцах на льду впервые показал, как тренируется на протезах.

«Лучший! Гордость нашей страны! Настоящий мужчина!» — написала Бузова в комментариях к опубликованному Костомаровым видео.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку. По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Материалы по теме
Видео
Роман Костомаров впервые показал протезы на ногах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023