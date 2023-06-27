Бузова – Костомарову: гордость нашей страны! Настоящий мужчина

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова выразила слова поддержки Роману Костомарову после того, как олимпийский чемпион в танцах на льду впервые показал, как тренируется на протезах.

«Лучший! Гордость нашей страны! Настоящий мужчина!» — написала Бузова в комментариях к опубликованному Костомаровым видео.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку. По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.