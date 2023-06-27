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Опрос: верите ли вы в возвращение Анны Щербаковой и Александры Трусовой на соревнования?

Опрос: верите ли вы в возвращение Анны Щербаковой и Александры Трусовой на соревнования?
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова практически не выступали в постолимпийском сезоне: Щербакова восстанавливалась после операции на колене, а Трусова заболела в день короткой программы чемпионата России.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Верите ли вы в возвращение Анны Щербаковой и Александры Трусовой на соревнования?»

Спортсменки включены в резервный состав кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/2024, сообщается на сайте Минспорта РФ.

Сегодня, 27 июня, стало известно, что олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в следующем сезоне.

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