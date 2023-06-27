Жулин – о возвращении Щербаковой: она может ворваться в топ лучших

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением, сможет ли олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова снова стать лучшей в стране, если вернётся к соревнованиям.
На вопрос, сможет ли фигуристка показывать хорошие результаты, заслуженный тренер России ответил положительно: «Думаю, что да, она сильная спортсменка. Она может ворваться в топ лучших за счёт того, что она олимпийская чемпионка. Сможет ли она совмещать соревнования с участием в шоу? Поживём – увидим», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
Напомним, вчера, 26 июня, стало известно о том, что фигуристка Анна Щербакова, которая не выступала в постолимпийском сезоне, размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в ближайшем сезоне.
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