Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин – о возвращении Щербаковой: она может ворваться в топ лучших

Жулин – о возвращении Щербаковой: она может ворваться в топ лучших
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением, сможет ли олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова снова стать лучшей в стране, если вернётся к соревнованиям.

На вопрос, сможет ли фигуристка показывать хорошие результаты, заслуженный тренер России ответил положительно: «Думаю, что да, она сильная спортсменка. Она может ворваться в топ лучших за счёт того, что она олимпийская чемпионка. Сможет ли она совмещать соревнования с участием в шоу? Поживём – увидим», – приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 26 июня, стало известно о том, что фигуристка Анна Щербакова, которая не выступала в постолимпийском сезоне, размышляет над возобновлением соревновательной деятельности в ближайшем сезоне.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023