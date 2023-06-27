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Гербольдт: Щербакова вряд ли захочет возвращаться в плохом состоянии

Гербольдт: Щербакова вряд ли захочет возвращаться в плохом состоянии
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Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась о возможном возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой к соревнованиям.

Щербакова пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Ранее стало известно, что Анна приступила к тренировкам и не исключает возвращения.

«По поводу сможет или не сможет, я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам. Я думаю, что она будет отдавать себе отчёт, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность. Сможет, наверно, возраст всё-таки повышается для того, чтобы соревноваться на мировой арене. Я думаю, что она вполне себе конкурентоспособна будет», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

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