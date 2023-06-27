Навка — о Костомарове: никогда не сомневалась, что он настоящий боец

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, поддержала своего бывшего партнёра.

Накануне 46-летний Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

«Горжусь Ромой! Никогда не сомневалась, что он настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей, не только в России, но и во всём мире! В эти тяжёлые дни он наш символ победы над собой и обстоятельствами.

Уверена, что он сделает ещё много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду», — написала Навка в своём телеграм-канале.