Навка — о Костомарове: никогда не сомневалась, что он настоящий боец
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, поддержала своего бывшего партнёра.
Накануне 46-летний Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.
«Горжусь Ромой! Никогда не сомневалась, что он настоящий боец. Наш чемпион, на которого равняются миллионы людей, не только в России, но и во всём мире! В эти тяжёлые дни он наш символ победы над собой и обстоятельствами.
Уверена, что он сделает ещё много прекрасного для себя, семьи и поклонников. Горжусь, жду», — написала Навка в своём телеграм-канале.
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