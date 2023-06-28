Энберт: летнего периода достаточно, чтобы Щербакова восстановила тройные прыжки

Серебряный призёр Олимпийских игр, российский фигурист Александр Энберт поделился мнением о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой к соревнованиям в будущем сезоне.
«Я не видел никаких заявлений от Анны, будет она выступать или нет. Прошлый сезон у неё был восстановительным после Олимпиады. Если она полностью восстановилась и со здоровьем всё хорошо, то увидим её в следующем году. Я очень на это надеюсь.
Видел её в мае на шоу Ильи Авербуха, и вроде с ней было всё в порядке, она каталась и делала прыжки. Если она настроена выступать, то ей летнего периода достаточно, чтобы восстановить тройные прыжки. Четверные прыжки она исполнит только к середине сезона или к чемпионату России, но летнего периода ей будет достаточно.
Вернётся ли Трусова тоже? Если будет мотивация, желание и силы, то может. Здесь вопрос в мотивации и в стремлении», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.
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