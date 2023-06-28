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Щербакова, Валиева и Трусова примут участие в мастер-классах в День Московского спорта

Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова станут специальными гостями мастер-классов на праздновании 100-летия Московского спорта, которое пройдёт 1 июля в «Лужниках», сообщает пресс-служба мероприятия.

Щербакова примет участие в открытом занятии по настольному теннису, Валиева попробует свои силы в брейк-дансе, а Трусова освоит петанк. Вместе с фигуристками перенять опыт профессионалов смогут все желающие, которые пройдут предварительную регистрацию на сайте day.moscow.sport.

В рамках Дня Московского спорта также пройдут турниры по городским видам спорта, шахматам, мини-футболу, стритболу, фехтованию, луктагу, лазертагу, сайклингу, стретчингу, а также мастер-классы по гимнастике в детской зоне, брейк-дансу, стритболу, воркауту, паркуру, трикингу.